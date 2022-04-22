Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi

22.04.2022 23:24

Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi Fuat Oktay: "Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan operasyonlarla ilgili olarak "kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması...

Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi

Fuat Oktay: "Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız"

HATAY - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan operasyonlarla ilgili olarak "kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık" dedi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde mobilya üretim işçileri ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermediklerini söyledi.

Fuat Oktay Hatay dahil sınır illerimize roketlerin düştüğü günlerin hala akıllarında olduğunu belirterek "ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik; vermeyeceğiz. Hatay dahil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız. Harekata katılan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bundan sonra da sınırlarımızın içinde ve dışında ülkemize yönelik tehditlere göz açtırmayacağız. Ülkemizde bulunan sığınmacıların güven içinde dönüşleri için de bölgede istikrarın sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi
Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi
Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi
Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi
Fuat Oktay, mobilya üretim işçileri ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi FUAT OKTAY: HATAY, TARIMDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİ FUAT OKTAY: HATAY, TARIMDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİ

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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