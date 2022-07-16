Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1)

16.07.2022 15:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta 6'lı masa zevatı terörle kol kanat gezerken Cumhur İttifakı olarak biz, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta 6'lı masa zevatı terörle kol kanat gezerken Cumhur İttifakı olarak biz, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin altıncı yılı vesilesiyle dün önce TBMM'de, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde İstanbul Saraçhane'de olduklarını söyledi.

Şehitleri anarken "Türkiye Aşkına, Türkiye Sevdasına" her daim diri olan "Türkiye geçilmez" ruhunu tazelediklerinin altını çizen Oktay, "Buradan bir kez daha 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' mücadeleleri sırasında can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilikle şereflenen tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları attıklarını vurgulayan Oktay, yerli ve milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlelerine güç verdiklerini dile getirdi.

Oktay, bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi, kalkınmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle yürüyüşünü durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz."

"Türkiye'nin her köşesini abat etmeye çalışıyoruz"

Türkiye olarak büyük hedeflerinin olduğunu anlatan Oktay, "Bir tarafta 6'lı masa zevatı terörle kol kanat gezerken Cumhur İttifakı olarak biz, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye'nin her köşesini abat etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burada sağlanan kazanımların pek çok il ve ilçeye de örnek olacağını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"İnanarak başladık. Kendimize, memleketimize, yerelin gücüne, Anadolu'nun bereketine inandık. Sonra 'El birliği' dedik. Tecrübeyi paylaştık, iş birliğini perçinledik, teşviklerin önünü açtık. 'İş, AŞ üreten Yozgat' dedik, sanayi bölgelerini en güçlü şekilde destekledik. Bozok'un kadınlarına güvendik, kadın kooperatiflerinin birer birer filizlenmesini sağladık. 'Yerelden kalkınma hedeflerimize tüm kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin, tüm hemşehrilerimizin ve yerel medyamızın gayretleriyle ulaşalım.' dedik. 'Hadi bakalım bu işi birlikte başaracağız' diye yola çıktığımız ilk günden bu yana bakın, bu şehrin dört bir yanında nasıl yatırımlar yükseldi, azmimiz nelere vesile oldu."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

fuat oktay, Türkiye, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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