Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Emekli Maaşlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Emekli Maaşlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin bir araya gelecek. Emekli maaşları konusunda henüz bir rakam belirlenmemiş olsa da, seyyanen zamın zor olduğu ancak tamamlayıcı bir rakamın olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile ilgili bir çalışma yapılacağı belirtiliyor. Vergi düzenlemesine ilişkin de bir düzenleme yapılacak ve sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme hakkında da açıklamalar yapıldı.

10.07.2024 15:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yarın emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin bir araya gelecek. AK Parti yetkilisi, emekli maaşları konusunda henüz bir rakamın belli olmadığını söyleyerek, seyyanen zamzın zor olduğunu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceğini ifade etti. Yetkili, sadece en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti.

AK Parti yetkilisi, vergi düzenlemesine ilişkin de, vergi adaletini ve metinde sadeleşme sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını kaydederek, Kurumlar ve Gelir Vergisi'ne ilişkin düzenlemenin Meclise kapanmadan geleceğini ifade etti.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme hakkında yetkili, hayvanların sokaktan alınıp, bakımlarının yapılıp bırakılmayacağını söyleyerek, rehabilite edilmeyen, bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların ötenazi ile uyutulabileceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Emekli Maaşlarını Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek - Son Dakika

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