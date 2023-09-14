Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokol çarkını unutamıyor: Önce 'Hayır' dedi, sonra 'Evet' - Son Dakika

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokol çarkını unutamıyor: Önce 'Hayır' dedi, sonra 'Evet'

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokolle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokolü önce inkar ettiğini, daha sonra ise varlığını kabul ettiğini belirtti. Davutoğlu, bu durumdan haberdar edilmedikleri için hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık için gizli protokol imzaladıklarını açıklaması deprem etkisi yaratmış Kılıçdaroğlu da bu protokolü doğrulamıştı. CHP liderinin ittifak ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu durumdan haberdar edilmedikleri için tepki gösterdi. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu arayıp bu protokolü sorduğumda bana 'Yok' dedi. Daha sonra tekrar aradı ve 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim." ifadelerini kullandı.

"DUYAR DUYMAZ KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Fatih Portakal'ın canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Ümit Özdağ ile yaptıkları protokol hakkında konuştu. Davutoğlu, "Ümit Özdağ'ın verdiği mülakattan 2 saat sonra Kılıçdaroğlu'nu aradım. 'Bu işin gerçeği nedir' diye sordum. Önce 'böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor' dedi. Ben de 'bir açıklama yapsanız iyi olur' dedim. Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'böyle bir şey yok' diye açıklama yaptı." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞIMI İFADE ETTİM"

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine o akşam canlı yayında 'Bizim için Kılıçdaroğlu'nun ne dediği önemli, böyle bir şey yokmuş' dedim. Bu yayından sonra Kılıçdaroğlu beni tekrar aradı 'böyle bir durum varmış, toplantılarda geçen bir şeymiş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim."

"İNSANOĞLU HATA YAPABİLİR"

Fatih Portakal'ın "Yalan söylemiş yani" demesi üzerine Davutoğlu, "Ben öyle bir ifade kullanmak istemem. Ama bu yaşanmış bir tecrübedir. İnsanoğlu hata yapabilir" dedi.

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Son Dakika Politika Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokol çarkını unutamıyor: Önce 'Hayır' dedi, sonra 'Evet' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun protokol çarkını unutamıyor: Önce 'Hayır' dedi, sonra 'Evet' - Son Dakika
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