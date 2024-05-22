DEM Parti\'li Gergerlioğlu: "Netanyahu soykırıma devam ediyor"

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırıma devam ettiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ağır hasta hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Şubat hükümlüsü generallerin kalan cezalarının kaldırıldığını hatırlatan Gergerlioğlu, cezaların yaşlılık, kocama ve sürekli hastalık hali nedeniyle kaldırıldığını, bu durumda olan başka hükümlülerin de olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu anımsatan Gergerlioğlu, bu başvuruyu değerli bulduklarını bildirdi.

Gergerlioğlu, "Katilin, rengi, dili, dini fark etmez. İsrail de Hamas da yapsa eleştirdik. Netanyahu soykırıma devam ediyor." dedi.