DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek: AB'nin sığınmacı politikası kökten yanlış ve bencildir - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek: AB'nin sığınmacı politikası kökten yanlış ve bencildir

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Türkiye'nin Suriye politikası ve sığınmacılara yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikasını eleştirdi. Çiftyürek, Türkiye'nin insani bir tutumla sığınmacılara kapılarını açtığını ancak gelecekteki tehlikeleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti ve AB'nin sığınmacı politikasını kınadı.

02.07.2024 15:53
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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, " Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacı politikası kökten yanlış ve bencildir." dedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye politikası ve sığınmacılara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda başta Kayseri olmak üzere bazı illerde meydana gelen olayların tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Çiftyürek, bunlara yönelik ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Suriyelilerin, kendi istekleriyle değil savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındıklarını vurgulayan Çiftyürek, Türkiye'nin sığınmacılara kapılarını açmasının insani bir tutum olduğunu belirtti.

DEM Parti'li Çiftyürek, Türkiye'yi bu tutumu nedeniyle takdir ederek, "Fakat Türkiye, içeriye aldığı bu göçmen kitlesini ne zamana ve nereye kadar barındıracak? Türkiye'de de Avrupa'daki gibi göçmen karşıtı siyasi hareket gelişiyor. Türkiye'de göçmen politikası kaynayan kazan durumundadır. Geleceğe dönük tehlikeler içeriyor. Avrupa Birliği'nin sığınmacı politikası kökten yanlış ve bencildir. AB'nin para vererek göçmenleri Türkiye'de tutma politikasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek: AB'nin sığınmacı politikası kökten yanlış ve bencildir - Son Dakika

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