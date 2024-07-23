DEM Parti TBMM Grup Toplantısı, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefatı nedeniyle iptal edildi.
DEM Parti'nin bugün saat 12.45'te yapacağını duyurduğu TBMM Grup Toplantısı, Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın vefatı dolayısıyla yapılmadı.
Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki İpek Bakırhan'ın cenazesi, yarın saat 12.00'de Kars merkezde bulunan Paşaçayır Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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