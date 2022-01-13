Üye Girişi
Demirtaş: "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli" - Son Dakika

Demirtaş: "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli"

13.01.2022 13:12
Demirtaş: "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, makam aracıyla trafik kazası geçiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, makam aracıyla trafik kazası geçiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Demirtaş, insanların trafikte çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli. İstediği kadar güvenlik önlemi ile donatılmış olsun, paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, başkan yardımcılarıyla birlikte karşıladı. İlkadım ilçesi ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, program dönüşü yaşanan trafik kazası hakkında Vali Dağlı'ya Belediye Başkanı Necattin Demirtaş bilgiler aktarıp bir süre sohbet etti.

"Paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyaretinden duyduğu memnuniyetini sözlü olarak dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yaşadığımız talihsiz kazada can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Trafik kazası çok kötü bir olay. İnsanların trafikte çok dikkat etmesi gerekiyor. Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli. İstediği kadar güvenlik önlemi ile donatılmış olsun, paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz. Kimse 'yol benim' de dememeli, kurallara uymalı, trafikte azami dikkatli olmalı. Başta geçmiş olsun dileklerini bizleri ziyaret ederek ileten Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya bizzat telefonla arayarak sosyal medya aracılığıyla dualarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi. - SAMSUN

Demirtaş: Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli
Demirtaş: Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli
Demirtaş: Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli

YORUMLAR
500

Necattin Demirtaş, Zülkif Dağlı, İlkadım, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Demirtaş: 'Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli' - Son Dakika


Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar Hırsızların yeni hedefi şaşırtmadı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar         
12:58
Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar Ayrıntılar gelmeye devam ediyor! HDP'li vekille fotoğrafları çıkan PKK'lı teröriste gizlice ilaç yardımı yapmışlar         
12:55
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Katiline mi aşık oldun yavrum         
12:26
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı         
11:24
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 Ahmet Davutoğlu: İttifak yapıları değişebilir, yeni ittifaklar ortaya çıkabilir
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Demirtaş: "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement