Demirtaş: "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli" - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, makam aracıyla trafik kazası geçiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Demirtaş, insanların trafikte çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli. İstediği kadar güvenlik önlemi ile donatılmış olsun, paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, başkan yardımcılarıyla birlikte karşıladı. İlkadım ilçesi ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, program dönüşü yaşanan trafik kazası hakkında Vali Dağlı'ya Belediye Başkanı Necattin Demirtaş bilgiler aktarıp bir süre sohbet etti.

"Paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyaretinden duyduğu memnuniyetini sözlü olarak dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yaşadığımız talihsiz kazada can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Trafik kazası çok kötü bir olay. İnsanların trafikte çok dikkat etmesi gerekiyor. Kimse içinde bulunduğu araca güvenmemeli. İstediği kadar güvenlik önlemi ile donatılmış olsun, paramparça olabilecek bir metal yığınının içinde yolculuk ediyoruz. Kimse 'yol benim' de dememeli, kurallara uymalı, trafikte azami dikkatli olmalı. Başta geçmiş olsun dileklerini bizleri ziyaret ederek ileten Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya bizzat telefonla arayarak sosyal medya aracılığıyla dualarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi. - SAMSUN