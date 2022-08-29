Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu - Son Dakika
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu

29.08.2022 11:01
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yolsuzluk iddiaları hakkında yaptığı açıklamada "Kravatlı soygun var ve devr-i sabık şart oldu. Devr-i sabıkı ilk gündeme getiren biziz ilk suç duyurusunu da milletvekilimiz Cemal Enginyurt yaptı. Biz intikam peşinde değiliz, hukuk içinde hesap sorma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'na kadar uzanan iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHE 'FETRET DÖNEMİ' OLARAK GEÇECEK 20 YILLIK BİR İKTİDAR VAR"

Sözcü'de yer alan habere göre Uysal, AK Parti iktidarı dönemi politikalarını eleştirerek, "Biz bu kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız. Bu konuda son 20 yılda sorumluluğu olanlar millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli. Ortada cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü varsa tabi hukuk içinde hesap sorulmalı. Bu rezilliklerin hesabı sorulmasın mı? Tarihe cumhuriyetin fetret dönemi olarak geçecek 20 yıllık bir iktidar var. Cumhuriyetin bütün birikimi başta olmak üzere maddi kaynakları, yeraltı yer üstü kaynakları, doğası, hukuku, demokrasisi yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

"2023'TE İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLMAZSA BÜYÜK FELAKET OLUR"

Demokrat Parti lideri Uysal şöyle konuştu:

"Bir cadı avı değil, kaynakları heba olmuş, yoksullaştırılmış, hukuksuzluğa uğramış insanlar adına hesap sormak lazım. Ortada bir suç varsa bunun bir cezası da olmalı. Böyle bir dönemin vebaline, ortak olmamış, yanlış yapmamış, suç işlememiş insanlar kaygı duymasın. Bunun teminatı hukuktur. Önceliğimiz herkesin hukukundan emin olduğu bir ülkeyi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye inşa edebilmek. Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi, demokrasi, hukuk ve laikliktir.

Yolsuzluklar Türk milletinin milli güvenliğini tehdit eder hale geldi. İktidarı eleştiren akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, toplum önünde hedef yapılıyor. İnsanları caydırıcı politika uygulanıyor. Türkiye'nin temel problemi kötü yönetimdir. Yarına dair kimsenin güveni yok. Bu ülkenin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Bu da iktidar değişikliği ile birlikte kuvvetler ayrılığını hakim kılmakla olur. 2023'te iktidar değişimi olmaz ise bu da büyük felaket olur. Pek çok problem yaşadık, bütün bunlara rağmen toplumumuzun sağ duyusu var ve o sağduyu gerçekleşecek"

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Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu - Son Dakika
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