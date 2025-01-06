Demokrat Parti Heyetinin Davutoğlu ile Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti Heyetinin Davutoğlu ile Görüşmesi

Demokrat Parti Heyetinin Davutoğlu ile Görüşmesi

İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye'nin iç yapısının güçlendirilmesi ve Suriye-Irak konularında istişareler yapıldı.

06.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:05
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İMRALI'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İmralı'da 28 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretlerinde eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de eşlik etti. Davutoğlu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 70 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelişmeler ışığında tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Selahattin Bey'i de ziyaret edeceğiz bu sürecin sonunda, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜRECİN İÇİNDEN GEÇİLİYOR'

Davutoğlu ise Türkiye'nin iç yapısının tahkim edilmesinin Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümlere katkı sağlayacağını belirterek, "Değerli heyete teşekkür ediyorum. Kendileri son yaşanılan süreçle ilgili bizim için çok istifade ettiğimiz bilgiler aktardılar ve çok samimi, açık yürekli bir istişare oldu. Biz de kendi kanaatlerimizi geçmişte yaşadığımız tecrübelerden nasıl dersler çıkarılması gerektiğini ve dünyanın büyük bir türbülansa girdiği, büyük bir tsunami yaşandığı bölgede Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Filistin ekseninde yaşanan hızlı değişime intibak bağlamında da Türkiye'nin kendi iç bünyesini tahkim etmenin büyük önem taşıdığını vurguladık. İç bünyeyi tahkim etmek, güçlendirmek ancak ve ancak gerçek bir demokrasinin inşasıyla olabilir. Bu da Türklerin, Kürtlerin bütün vatandaşların Türkiye'de hukukunun korunduğu ve geleceğe umutla baktıkları bir perspektifle olur. Çok önemli bir sürecin içinden geçiliyor. Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine gerek Türkiye'deki bütün siyasilere; Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde, provokasyonlara kapalı olarak, kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden, bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir bu mesele. Suriye ve Irak bağlamındaki girişimleri de gözden geçirdik. O konuda da kanaatlerimizi paylaştık. Türkiye'nin kendi iç yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler" diye konuştu.

'BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Diyarbakır'daki konuşmasında "Ya barışı inşa edeceğiz, ya da her yer Gazze olacak" sözleri sorulan Önder, "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil; ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle, geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinden tepinmesin. Ricamız budur. Eş Genel Başkanımızın da bütün partili yurttaşlarımızın, görevlilerimizin, sorumluların yaklaşımı da bu şekildedir" ifadeleriyle cevapladı.

'TÜLAY HANIM'IN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM'

Hatimoğulları'nın sözlerini kınadığını dile getiren Davutoğlu ise "Bu son derece talihsiz bir açıklamadır. Bu açıklamayı net bir şekilde kınıyorum. Daha önce de Filistin ile Türkiye'deki iç meselelerle ilgili yapılan kıyaslamalarda hep şunu söyledim; kim Gazze meselesini Türkiye'deki Kürt sorunuyla karşılaştırıyorsa tarih bilmiyordur, jeopolitik bilmiyordur, uluslararası hukuk bilmiyordur. Çünkü Türkiye bir işgal devleti değildir. Kürtler, Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil. Gazze'de bir soykırım yürüyor. Türkiye asla tarihin hiçbir döneminde soykırımcı bir ülkeyle karşılaştırılmamıştır, karşılaştırılamaz. Tülay Hanım'ın bir eş başkan olarak bir açıklama yapması ve özür dilemesi lazım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Demokrat Parti Heyetinin Davutoğlu ile Görüşmesi - Son Dakika

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