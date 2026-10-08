Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, ulaşımda aktarma sistemine tepki gösterdi - Son Dakika
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Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, ulaşımda aktarma sistemine tepki gösterdi

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Denizli AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, ulaşımda aktarma sistemine tepki gösterdi
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, aktarma ve güzergah değişiklikleri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulak verilmesini istedi. Ulaşımın çileye dönüştüğünü iddia eden Subaşıoğlu, yaşlı, öğrenci ve çocuklu ailelerin işlerine yetişmekte zorlandığını belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Kentte son dönemde devreye alınan aktarma merkezi uygulaması ve sıkça değiştirilen otobüs güzergahları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulak verilmeli" dedi.

Duraklarda ve aktarma noktalarında Denizlilileri dinlediğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sahadan aldığı izlenimin mevcut ulaşım politikasının şehri rahatlatmak yerine bir çile yumağına dönüştürdüğünü iddia etti. Vatandaşların otobüs hatlarındaki belirsizlik ve aktarma sisteminin plansızlığından şikayetçi olduğunu savunan Subaşıoğlu, insanların işlerine ve okullarına yetişmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşların aktardığı sorunları yerinde incelediklerini kaydeden Şubaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Denizli halkı her sabah durakta hangi otobüsün nereden geçeceğini tahmin etmeye çalışmak zorunda kalmamalı. Daha önce tek bir araçla kolayca ulaşılabilen noktalara, bugün aktarma adı altında iki-üç araç değiştirilerek gidiliyor. Üstelik duraklarda bekleme süreleri uzamış, aktarma merkezlerinde yığılmalar meydana gelmiştir. Bu durum özellikle yaşlılarımız, öğrencilerimiz ve çocuklu ailelerimiz için katlanılamaz bir hal almıştır."

"Ulaşım hizmeti eziyete dönüşmemeli"

Belediyeciliğin temel amacının vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmak olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yerel yönetimi ve ilgili ulaşım birimlerini acil adım atmaya davet ederek;

"Vatandaşımızın sesini duymak, onların haklı isyanına çözüm üretmek zorundasınız. 'Yaptık oldu' mantığıyla masa başında çizilen güzergahlar sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. Denizli halkı bu eziyeti hak etmiyor. Denizli'de ulaşım planı yeniden gözden geçirilmeli, vatandaşın doğrudan ve hızlı ulaşım hakkı iade edilmelidir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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