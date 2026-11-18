AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mücteba Karagöl ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

İl başkanlığında düzenlenen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Teşkilat çalışmaları ve gençlere yönelik projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Subaşıoğlu, genç kadrolara verdikleri önemi anlattı.

Gençlerin enerjisine ve vizyonuna güvendiklerini belirten Subaşıoğlu, gençlik kollarının çalışmalarına desteklerinin süreceğini ifade etti.

Toplantıda kentte gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve saha faaliyetleri değerlendirildi. İlerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ve teşkilat içi koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karagöl de toplantıya katılımı ve desteklerinden dolayı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.