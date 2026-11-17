Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu malına zarar verme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Denizli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.'nın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediye personellerinin de adının geçtiği gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin mevcut yönetimin göreve geldiği ilk yıl Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyuruları kapsamında gerçekleştiği ve gelişmelerin belediyenin hukuk birimi tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada; "Bugün sabah saatlerinde basına yansıyan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi personellerinden Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K.'nın da olduğu gözaltı işlemleri, göreve geldiğimiz ilk yıl Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafımızca yapılan suç duyuruları ile ilgili olup, gelişmeler ilgili hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, tespit ettikleri usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Çavuşoğlu, görüntü kayıtları ve suçlamaya esas olan belgelerle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını, ellerinde yeni belgeler bulunduğunu, üçüncü bir suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.