Denizli'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 324 kişi MHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde tepki çeken sloganlar atıldı. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Başkan Selo' ile "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları atıldı. Denizli'de bu duruma tepki göstererek partileri CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 324 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.

ROZETLERİ TÖRENLE TAKILDI

Acıpayam Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle üyelere rozetleri MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, Emre Erdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak ve MHP Acıpayam İlçe Başkanı Ali Akgün tarafından takıldı.

"MHP'YE GÜÇ VERDİLER"

Törende konuşan MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, "Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum. MHP'den istifa ediyor diyorlar, istifa falan yok. MHP'yi düşüremeyecekler, MHP'nin önünü kesemeyecekler. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz" dedi.

İşte törenden kareler;