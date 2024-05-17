DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan karara ve kararın ardından ilan edilen eylem ve gösteri yürüyüşü yasaklarına tepki gösterdi.
Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan karara tepki gösterdi. Yargılama sonucunda haksız cezalar verildiğini savunan Aslan, mahkeme kararının ardından Şırnak, Van ve Diyarbakır valiliklerinin sokağa çıkma, eylem ve etkinlik yasakları getirdiğini aktardı.
Aslan, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildiğini ve 40'tan fazla kişinin gözaltına alındığını anlatarak "Gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz. Gözaltı süreçleriyle, hukuka aykırı operasyonlarla ne partimizin örgütlü mücadelesini ne özgürlük mücadelemizi engelleyebileceksiniz." dedi.
Son Dakika › Politika › DEP Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere tepki gösterdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?