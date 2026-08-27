Dervişoğlu: İhanet yasasını millet not etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti ihanet yasasını not etti ve sabırla hesabını soracağı günü beklemektedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki 'çerçeve yasa' ile ilgili, "O melun yasanın Meclis'ten geçtiği günden bu yana milletimizle bir aradayız. Gittiğimiz her yerde, konuştuğumuz her vatandaşımızın bu gelişmelere ve iktidara karşı tepkilerine şahit oluyoruz. İktidar ve ortakları, milletimizin arasına girip bizim gibi dert dinleyemediği için ben onlara gerçeği en baştan söyleyeyim; Türk milleti bu ihanet yasasını not etti ve sabırla hesabını soracağı günü beklemektedir. İktidar, ortakları, medyası ve etki unsurları yaşanan sürece dair eleştirilerimizi dinlemeden, duymak istemeden kendi kesip biçtikleri başlıklarla yapmaktadır. Oysa yaklaşık 2 yıldır yaptığımız uyarılar, eleştiriler ve tavsiyeleri başıyla ve sonuyla anlayabilmek için dinleselerdi belki kendileri bile bir an için durup, 'Biz ne yapıyoruz' diye soracaklardı. Bizim eleştirilerimizin temelinde en temel insani özellik olan ve bu konularda başvurulması gereken şüphe vardır. Şüphemizin özünde ise 25 yıllık olaylar zinciri bulunmaktadır. Çünkü bu iktidar döneminde; devlet ve toplum nizamımızın ne kadar zarar gördüğü, milli kimliğimiz ve onun ayrılmaz bir parçası olan Cumhuriyetimizin ilkelerinin düşürüldüğü hal ortadadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNE KARŞI KALKIŞMA'

Hiçbir iktidarın Cumhuriyet rejiminin özü ile demokratik işleyin amacını, Anayasa ve hukuk sisteminin temelden değiştirilmesini hedeflemediğini belirten Müsavat Dervişoğlu, sürece dair eleştirilerinin bu kapsam içerisinde olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Yaşananlar, Türk milletine karşı girişilen büyük bir kalkışmadır. Asıl olan, Türk millet adına, devleti sevk ve idare etmekle görevli iktidarın, gaflete düştüğü gerçeğidir. Üzülerek söylüyorum ki iktidar bu görevi devlet içerisine etki eden, dış bağlantılı bir grubun yönlendirmesiyle planlı ve kasıtlı olarak hem devletin hem de Türk milletinin hilafına yürütmektedir. İhanet sürecini yürütenler ve onu meşrulaştırmak isteyenler, İsrail tehdidi ve arkasındaki ABD ve diğer emperyal aktörlerden bahsediyor. Bu noktada duymak istemedikleri hakikat ise şudur; hangi büyük ve güçlü ülke defalarca mağlup ettiği bir silahlı narko-terör örgütünün mensuplarını affetmeye ve onları siyasete entegre etmeye muhtaçtır? Hangi emperyalizm karşıtı iktidar, bu emperyalizmin banisi Trump'ın en yakın dostu ve onun sömürge valisi Barack ile aynı dili konuşur? ve hangi Siyonizm karşıtı, hangi mazlumların temsilcisidir ki 70 binin üzerinde masum Gazze'de katledilirken, petrol ticaretini bile son ana kadar durdurmaktan acizdir. Sözüm ona bu ihanet süreci, İsrail tehdidine karşı bir önlemmiş. Sorarım, ambalaj bu iken süreç nereye evrilmiştir" diye konuştu.

'EN FAZLA NETANYAHU'YU SEVİNDİRİYOR'

Dervişoğlu, PYD/YPG ile PJAK'ın silah bırakmadığını söyleyerek "Yıllar önce bağıra çağıra alınan S-400'ler nedeniyle vazgeçilen F-35'ler en çok Netanyahu'yu sevindirmiştir. Çünkü bu İsrail'e, Orta Doğu'da hava hakimiyetini hediye etmiştir. Bugün yapılan hamasetin en nihayetinde en fazla Netanyahu'yu sevindireceğini unutmamalıyız. Türkiye'nin üniter bir ulus devletten, gerçek bir cumhuriyet olmaktan çıkması, yine en çok o katili sevindirecektir. Hafta sonu Bursa ve Balıkesir'deydim. Çiftçilerimizle buluştuk. Tarlada hasada katıldık. Sonra uzun uzun dertleştik. Gördüğüm tablo odur ki bu iktidar, İmralı'daki teröristi düşündüğü kadar çiftçimizi düşünmüyor. Bu iktidar, mangalda tüfek yakan katillerle barışırken, yıllardır kazanamayan köylümüzü tarlasına küstürüyor. 25 yıldır GAP'ı bitiremeyen bu iktidar, doğuda da batıda da üreten her nasırlı eli, aç bırakıyor, açıkta bırakıyor. Doğu'ya, Güneydoğu'ya, 25 yılda bir şey veremeyenler, teröriste özgürlük vererek refah vadediyor" dedi.

'SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUM'

Partisinin Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun şehit yakınları ve gazilerle birlikte olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Pazartesi günü, emniyet teşkilatımızın arasına sızmış bir kendini bilmezin saldırısına uğradı. Anayasal dokunulmazlığı olan bir milletvekilini yerde tekmeleyecek kadar aklını kaçırmış biri, kahraman polislerimize ve onların teşkilatına elbette gölge düşüremez. Ancak konu, kuru bir 'geçmiş olsun' ile geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. TBMM Başkanını ve İçişleri Bakanını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bu edepsizliğin de sonuna kadar takipçisi olacağımı kamuoyuna duyuruyorum" değerlendirmesinde bulundu.