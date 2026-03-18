Dervişoğlu, Ünye'de Parti Binayı Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu, Ünye'de Parti Binayı Açtı

Dervişoğlu, Ünye\'de Parti Binayı Açtı
18.03.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ünye'de parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Ünye ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, soğuk havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Çocukluğunun ve gençliğinin bir bölümünün Ünye'de geçtiğini ifade eden Dervişoğlu, "Allah şahit bende sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. Haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı her zaman adaletin, hukukun, eşitliğin ve Cumhuriyetin yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

Dervişoğlu, gündemlerinde Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak olduğunu belirterek, "Siyasette spekülasyon tabi ki istifade edilebilir argümandır. Ama siyasetçi vatandaşların sorunlarını konuşmak gibi bir mecburiyet içerisinde hissetmelidir kendisini." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Ünye İlçe Binasının açılış kurdelesini kesen Dervişoğlu, daha sonra Altınordu ilçesinde partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu, Ünye'de Parti Binayı Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:14:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Dervişoğlu, Ünye'de Parti Binayı Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.