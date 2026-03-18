Dervişoğlu, Ünye\'de Parti Binayı Açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Ünye ilçesinde parti binasının açılışına katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, soğuk havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Çocukluğunun ve gençliğinin bir bölümünün Ünye'de geçtiğini ifade eden Dervişoğlu, "Allah şahit bende sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. Haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı her zaman adaletin, hukukun, eşitliğin ve Cumhuriyetin yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

Dervişoğlu, gündemlerinde Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak olduğunu belirterek, "Siyasette spekülasyon tabi ki istifade edilebilir argümandır. Ama siyasetçi vatandaşların sorunlarını konuşmak gibi bir mecburiyet içerisinde hissetmelidir kendisini." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Ünye İlçe Binasının açılış kurdelesini kesen Dervişoğlu, daha sonra Altınordu ilçesinde partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.