Destici'den 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den 1 Mayıs Mesajı

05.05.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, 1 Mayıs'ı kutlayarak emekçilerin sorunlarına dikkat çekti ve birlik çağrısı yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm emekçilerimizin problemlerinin çözümüne ve daha müreffeh bir geleceğe vesilesi olması dileklerimle tüm çalışanlarımızın ve aziz milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'de çalışanların hakları ve problemlerinin tüm anlaşmazlıkların üzerinde durularak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Destici, tüm siyasi partiler olarak çalışanların taleplerini dinlemek zorunda olduklarını vurguladı. 1 Mayıs'ın Türkiye'yi parçalamaya çalışan terör örgütü ve uzantıları tarafından istismar edildiğinin de altını çizen Destici, bu özel günün ayaklanma provasına dönüştürülmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

"Emekçilerimizin problemleri var"

Türkiye'de çalışanların birtakım problemlerinin olduğunu ve bu sorunları çözmek için ortak bir paydada buluşulması gerektiğini belirten Destici, "1 Mayıs, tüm dünyada 130 yılı aşan bir süredir işçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs, ülkemizde ilk kez Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında kutlandı. 2008 yılının Nisan ayında 1 Mayıs tarihinin 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla kutlanması kabul edildi. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 Sayılı Yasa'nın 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs resmi tatil oldu. Emekçilerimizin problemleri var. Milletçe yaşadığımız ağır ekonomik şartlarla birlikte ülkemizde çalışanların büyük bir çoğunluğunun 'çalışma şartları', 'ücretlerin hayatlarını idame ettirmeleri için yeterli olmaması', 'daha iyi sosyal haklarla çalışma' başta olmak üzere çok sayıda problemleri ve haklı talepleri var. Bu konularda ilerleme sağlamak, bu problemleri çözmek hepimizin öncelikli görevi. Bunu sağlamak, öncelikle ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesi ile mümkün olacak" dedi.

"Tüm çalışanlarımızın ve aziz milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

Türkiye'de çalışanların hakları ve sorunlarının ekonomik sorunlar ve siyasi anlaşmazlıklar başta olmak üzere tüm olumsuzluklarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Çalışanlarımızın haklarını ve problemlerini, ülke ekonomisiyle birlikte ve konuyu başta siyasi anlaşmazlıklar olmak üzere tüm ihtilafların üzerinde tutarak değerlendirmek zorundayız. Ülkemizde 1 Mayıs ve 1 Mayıs üzerinden işçi hakları, uzun yıllar marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldü. Bu nedenle emekçilerin gerçek problemleri konuşulamadı. Emekçilerimiz ideolojik kavgaların öznesi haline getirildi ve emekçilerimizin aslında hepimizin meselesi olan hak mücadeleleri büyük zararlar gördü. Bugün de 1 Mayıs'ın ülkemizi parçalamaya çalışan terör örgütü ve uzantıları tarafından istismar edildiğini ve bir ayaklanma provasına dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz ve emekçilerimiz buna izin vermemeli, hepimizin öncelikli meselesi olan haklar ve problemler bu alçakça tertibe kurban edilmemelidir. Birliğimize, beraberliğimize, bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşların, sömürünün son bulmasına, tüm emekçilerimizin problemlerinin çözümüne ve daha müreffeh bir geleceğe vesile olması dileklerimle tüm çalışanlarımızın ve aziz milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:09:44. #7.12#
SON DAKİKA: Destici'den 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.