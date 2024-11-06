Destici: Terörle Müzakere Olmaz - Son Dakika
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Politika

Destici: Terörle Müzakere Olmaz

Mustafa Destici, teröristlerle müzakere edilmemesi gerektiğini ve köküne kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

06.11.2024 15:49
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristleri, terörün tüm unsurlarını, katilleri, hainleri cezalandırırsınız, kökünü kazırsınız, terörün tüm unsurlarını bertaraf edersiniz, sorun çözülür. Terörle ve teröristle müzakere olmaz, mücadele edersin ve kökünü kazırsın." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devletin varlık sebebinin milleti hür, bağımsız ve müreffeh bir şekilde yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Devletin, millete karşı görevlerini yerine getirebilmek, ülkenin ve milletin güvenliğini, varlığını, bütünlüğünü korumak için gerekli tedbirleri aldığını belirten Destici, bunu hukuk içerisinde yerine getireceğini ifade etti.

Mustafa Destici, " Siyaset, devlete bir kadro ve bir program sunar ve hangi kadronun görev alacağına, hangi programın uygulanacağına millet karar verir. Millet, etnik köken, inanç, siyasi görüş gibi farklılık gözetmeden, 'Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı' insanlarımızdır ve adı Türk milletidir. Siyasetin, devletin varlığını ortadan kaldırmak, milleti etnik kökenlere göre ayırmak, ülkeyi parçalamak gibi hedefleri olamaz. Bu eylemler siyaset adına yapılamaz." diye konuştu.

"Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz"

"Türkiye'nin Kürt meselesi diye bir problemi yoktur" ifadesini kullanan Destici, "vardır" diyenlerin ise Türkiye'ye, millete, en çok da Kürt kökenli vatandaşlara kötülük yaptığına işaret etti. Destici, "Böyle bir mesele var demek, PKK ve onun ağzıyla konuşup, bölücülüğe ve bölücülere cesaret vermekten başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle ilgili endişeyi daha çok bölgedeki Kürt vatandaşların yaşadığını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti, en çok onlar için teröre hayat hakkı asla tanımamalıdır. Çözüm arayanlara çözümü söylüyorum; teröristleri, terörün tüm unsurlarını, katilleri, hainleri cezalandırırsınız, kökünü kazırsınız, terörün tüm unsurlarını bertaraf edersiniz, sorun çözülür. Yol budur, başka yol yok. Terörle ve teröristle müzakere olmaz, mücadele edersin ve kökünü kazırsın."

Bazı belediyelerdeki görevden uzaklaştırmalara ilişkin Destici, belediye başkanlarının açığa alınmasından sonra, polise, polis noktalarına ve kamu binalarına yapılan saldırıların, TUSAŞ'a yapılan saldırıdan hiçbir farkının olmadığını ileri sürdü.

Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Sayın Özel'e soruyorum, birlikte otobüsün üstüne çıktıklarının söylediklerine bir cevabın yok mu? Şeyh Said'le, Seyit Rıza'yla, PKK'nın elebaşlarıyla ilgili, otobüsün üstüne birlikte çıktıklarınla aynı görüşte misin?" ifadesini kullandı.

Destici, "Terörü yok edecek, ülkemizde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bunu, terörün bütün unsurlarıyla mücadele ederek, teröre, şiddete, terör propagandasına, tavizsiz bir şekilde engel olarak, yasaları tavizsiz bir şekilde uygulayarak başarabiliriz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Terörle Müzakere Olmaz - Son Dakika

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