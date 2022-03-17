DEVA Parti'li Yeneroğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti ve MHP'nin ortak Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "İttifak sisteminin içini boşaltıyorlar ve ittifak içerisindeki oyların ittifaka yaramasının önüne geçiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduğunu anımsattı.

Teklifle, "göz boyamak" için seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirildiğini belirten Yeneroğlu, "Milletin gönlünden düştüklerini ve mevcut seçim sisteminin artık kendi aleyhlerine işlediğini gördükleri için ittifak sisteminin içini boşaltıyorlar ve ittifak içerisindeki oyların ittifaka yaramasının önüne geçiyorlar." diye konuştu.

"Yargı güvencesinde seçim uygulamasını kendi lehlerine zayıflatmak ve böylece manipülasyona açık hale getirmek için il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulduğunu" öne süren Yeneroğlu, partili cumhurbaşkanının devlet imkanlarıyla seçim mitingleri yapabilmesinin de Anayasa'ya aykırı biçimde kanunlaştırıldığını söyledi.

Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin başlangıçtaki kimliğini yok ederek partiyi MHP'lileştirdi. AK Parti'nin kadrolarını kendisine emir eri yaptı bu anlayışın neticesinde. Milletin desteğini her gün kaybediyor ama millet iradesine rağmen koltuğunu korumanın derdi içerisinde.

Maçın ortasında oyunun kurallarını lehlerine olacağını düşündükleri şekilde değiştirmek siyasi etiğe aykırıdır, centilmenlik dışı harekettir. Kırmızı kartı verecek olan da milletimizdir. İktidar sanıyor ki bu değişiklikler işlerine yarayacak. Halbuki bu saatten sonra yaptıkları her şey beyhude bir çabadır. Çünkü AK Parti ve MHP'nin oyları güneşi gören kar gibi eriyor. Tükenmişlik sendromuna yakalanmış bir iktidar partisi var karşımızda. Koltuğu asla bırakmamak için seçim kanunlarını oyuncağa çeviren bir pervasızlıkla karşı karşıyayız. Fakat Türkiye çaresiz değil."