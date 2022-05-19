DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıklamış ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gaziantep Valiliği'ne tepki göstermişti.

DEVA PARTİSİ'NE AFİŞ YASAĞI

Yasağın kamuoyunda yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sekmen sosyal medyada yaptığı açıklamada Gaziantep'te miting yasağının ardından afiş asmalarının da engellendiğini açıkladı.

DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul Kaya'nın afişleri üzerinde taşıdığı fotoğrafı paylaşan Sekmen, "Meydanlar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler sizin olabilir. Derdimizi anlatmak için, kendimize ve milletimize olan inanç ilehareket eden bir beden yeter." ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.

Mehmet Emin Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Miting alanından sonra afiş asmamıza da izin vermediler. Meydanlar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler sizin olabilir. Derdimizi anlatmak için, kendimize ve milletimize olan inanç ile hareket eden bir beden yeter. Foto: Gaziantep il başkanımız @avertugrulkaya . #devaengellenemez"

"MAHCUP OLACAĞINIZ GÜNLER YAKIN"

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de benzer bir paylaşım yaparak "Gaziantep'te Deva Partisine bilboard ve raket vermemişler. Cumartesi kısmetse Gaziantep'teyiz.Bu eziyetleri yapanlar bu fotoğraflara dikkatle bakın. Mahcup olacağınız günler yakın." dedi.