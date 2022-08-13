DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak

13.08.2022 19:13

Area Araştırma tarafından 81 ilde yapılacak, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" anketinin sonuçları Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne iletilecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ekibi de çıkan sonuçlara göre hareket edecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ediyor. Adaylık için başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer liderler de 6'lı masadan çıkacak sonucu işaret ediyor. Gözlerin çevrildiği 6'lı masada bulunan isimlerden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan ise dikkat çeken bir hamle geldi.

AREA ARAŞTIRMA'YA TALİMAT VERDİ

İddialara göre Ali Babacan, Area Araştırma'ya talimat vererek, bir konuda yoklama istedi. Buna göre Area Araştırma, Ali Babacan'ın talebi üzerine 81 ilde "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" anketi yapacak.

SONUÇLAR DEVA GENEL MERKEZİ'NE

Bu anketten çıkacak sonuçlar ise DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gönderilecek. DEVA Partisi de sonuçlara bakarak 2023 seçimleri için önemli kararlar alacak.

"6'LI MASA UZLAŞMAZSA ADAYIM"

Ali Babacan, daha önce yaptığı açıklamada 6'lı masada uzlaşma olmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını ifade edip, şunları söylemişti: "Parlamenter sisteme geçildiğinde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Dolayısıyla bir uzlaşma olmadığı zaman mevcut sistemle seçime giderken DEVA Partisi ortak bir aday konusunda uzlaşmanın içerisinde yer alamazsa o zaman DEVA Partisi'nin genel başkanı doğal olarak DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacaktır."

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Son Dakika Politika DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak - Son Dakika
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