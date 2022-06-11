DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu

11.06.2022 14:40
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresine katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabağlar İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresine katıldı.

Ali Babacan, Bozyaka Kültür Merkezinde düzenlenen kongrenin açılışında, Ege Denizi'ndeki silahlanmaya değindi.

Ege'de silahlanmanın uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Paris Anlaşması'nda yazıyor ama başka nerede yazıyor? Lozan'da yazıyor. Lozan Barış Antlaşması, bu ülkenin kuruluş noktasıdır. Bu ülkenin başlangıç çizgisidir. Lozan'ı deldirmemek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı görevidir. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Lozan'dan ve uluslararası hukukun diğer belgelerinden kaynaklanan tüm haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Kimsenin endişesi olmasın."

Babacan, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki sorunları çözebilecek birikime sahip iki komşu ülke olduğunu savunarak, "Ülkemizin de Yunanistan'la sorunlarını konuşacağı mekanizmalar vardır. Arkadaşlar, bizim dileğimiz, komşumuzla sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmektir. Bizim çizgimiz nettir. Biz, dünyada Türkiye'ye dostlar kazandıracak kadrolarız, düşman kazandıracak değil. Haklı olduğumuz zaman zaten güçlüyüz." dedi.

DEVA kadroları olarak ülkeyi güzel ve aydınlık günlere kavuşturmak için çalışacaklarını belirterek konuşmasını tamamlayan Babacan, daha sonra partililerle fotoğraf çektirdi ve üyelere rozet taktı.

Tek listeyle gidilen seçimde Abdullah Kaya ilçe başkanlığına seçildi.

YORUMLAR
500
Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira Manisalı Yurttaş: 3 Ekmek, 750 Gram Peynir, Bir Koli Yumurta Aldım; 150 Lira
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Ali Babacan, Karabağlar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partililerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement