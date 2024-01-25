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DEVA Partisi, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdi - Son Dakika
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DEVA Partisi, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, Avrupa Birliği, Kanada, İngiltere ve Nijerya'da bu tür plastiklerin yasaklandığını söyledi. Kanun teklifinde 2 yıllık bir geçiş süreci önerildiğini ifade eden Rızvanoğlu, diğer siyasi partilerden destek istedi ve temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

DEVA Partisi, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdi
25.01.2024 - 14:45,
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kullanımı birkaç dakika ama doğada kalmaları yüz yıllar olan tek kullanımlık plastiklerin, denizleri, toprağı, insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının, Avrupa Birliği, Kanada, İngiltere ve Nijerya'da yasak olduğunu anlatan Rızvanoğlu, "Biz, DEVA Partisi olarak tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için kanun teklifi hazırladık ve bugün itibarıyla Meclis'e sunduk. Kanun teklifimizde 2 yıllık bir geçiş sürecinden sonra tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öneriyoruz." dedi.

Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin zararlarını anlatarak, iktidarın bu konuda hiçbir şey yapmadığını, Avrupa, İngiltere, hatta İsrail'den plastik çöp ithal edildiğini öne sürdü.

Verdikleri kanun teklifine Mecliste bulunan tüm siyasi partilerden destek isteyen Rızvanoğlu, "Gelin, gelecek nesillere temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşamı hep birlikte bırakalım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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