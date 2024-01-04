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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın 'sevdamızın adı Develi' klibi büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın 'sevdamızın adı Develi' klibi büyük beğeni topladı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede bulunan eserlerin yer aldığı klip paylaştı. Klipte, Başkan Cabbar'ın vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler ve doğal güzellikler yer alıyor. Paylaşım, 'sevdamızın adı Develi' sloganıyla büyük beğeni topladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar\'ın \'sevdamızın adı Develi\' klibi büyük beğeni topladı
04.01.2024 - 13:51,
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "sevdamızın adı Develi" sloganıyla paylaştığı ve ilçede bulunan eserlerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

İlçede sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sosyal medya hesaplarında "sevdamızın adı Develi" sloganıyla klip paylaştı. İlçede bulunan vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüleri ve doğal güzellikleri Fatih- Şebnem Kısaparmak'ın seslendirdiği "Bir kere sevdaya tutulmaya gör" şarkısının bulunduğu klipte birleştiren Başkan Cabbar'ın paylaşımı beğeni topladı.

Ayrıca, "sağım solum Develi" sloganıyla paylaşılan, "Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Burada yaşadım. Sen benim hayatımsın" kelimelerinin seslendirildiği ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın fotoğrafının bulunduğu klipte ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın 'sevdamızın adı Develi' klibi büyük beğeni topladı - Son Dakika
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