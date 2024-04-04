Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği Belçika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. - BRÜKSEL
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Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay, görevi Didim eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan devraldı. Devir teslim töreni samimi bir ortamda gerçekleşti.
Van'da yaşanan mazbata krizi ve sokaklarda protestolara ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları AK Parti cephesinde tapki çekti. Uçum'un "İktidar içindeki neoliberallerin tutumu da kaydedildi" açıklamasına yanıt veren AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "Partinin kurucusu arkadaşlarımız ve vekillerimiz susturulacaksa parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini ifade etmelerini nasıl bekleriz?" dedi.
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