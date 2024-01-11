 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık binasında gerçekleştirilen 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Fidan, aday memurlara hitap ederek, eğitimin önemini vurguladı ve tecrübelerin kariyerlerindeki önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı\'na katıldı
11.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlık binasında gerçekleştirilen 59. Dönem Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı. Aday memurlara hitap eden Bakan Fidan, "Geçirdiğiniz okul yılları, sınava hazırlık hep böyle bir disiplin, odaklanma ve fedakarlık gerektiriyor. Sizi tebrik ediyorum göstermiş olduğunuz başarı için. Takdir edersiniz ki bu hayatın kariyer olarak ilk basamaklarından biri. Önünüzde inşallah çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllar çerçevesinde burada alacağınız eğitim, daha sonra büyüklerinizden öğreneceğiniz bilgilerle, tecrübelerle evrilerek yolunuza devam edeceksiniz. Bu süreç içerisinde yolunuzu kısaltacak, hayatınızı kolaylaştıracak, işlerinizi daha verimli hale getirecek en önemli şey; başkalarının zor yoldan edindiği tecrübelerdir arkadaşlar. Bu tecrübeleri biz burada size aktarmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda görev başı eğitimine gittiğiniz merkezdeki ünitelerde de aynı tecrübeleri alacaksınız ve geri kalan görev süresince de öğrenme eğilimi hep devam edecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aday Meslek Memurları Temel Eğitim Programı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement