Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokol imzalandı. - ANKARA
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