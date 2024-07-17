Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de ortak çalışma toplantısına katıldı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de Dış Politika, Savunma ve Güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Niamey'de Dış Politika, Savunma ve Güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra Nijer Devlet Bakanı Salifou Mody ile Dışişleri Bakanı Bakary Yau Sangare de katıldı. - NİAMEY