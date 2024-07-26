Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. - VİENTİANE