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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konuları ile iki ülke arasındaki iş birliği alanları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı
21.01.2024 - 16:31,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği alanları ele alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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