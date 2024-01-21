Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği alanları ele alındı.
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