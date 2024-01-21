Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr El-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliği alanları ele alındı.