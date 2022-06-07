Çavuşoğlu: "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada."

"Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin."

"(Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten."

(İHA)