Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki terör saldırısına kınama

20.08.2022 13:14
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'nun şehir merkezinde 19 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Mogadişu, Somali, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki terör saldırısına kınama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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