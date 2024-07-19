Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikasını teyit ettiğini açıkladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA