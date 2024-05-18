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Politika

Dominik Cumhuriyeti'nde Seçim Heyecanı

Dominik Cumhuriyeti\'nde Seçim Heyecanı

Dominik Cumhuriyeti'nde halk, yeni devlet başkanı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Ülkedeki yaklaşık 8 milyon seçmen, yeni devlet başkanını 9 adayın arasından seçecek. Seçimlerde ayrıca devlet başkanı yardımcısı, Senato üyeleri ve Temsilciler Meclisi üyeleri de belirlenecek. Seçimleri takip etmek üzere 30 ülkeden gözlemciler de hazır bulunacak.

18.05.2024 22:25
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Dominik Cumhuriyeti'nde halk, yeni devlet başkanı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Ülkedeki yaklaşık 8 milyon seçmen, yeni devlet başkanını 9 adayın arasından seçecek.

Halk, Merkez Seçim Kurulu'nun (JCE) belirlediği 1566 merkezdeki 16 bin 726 sandıkta yerel saatle 07.00 ile 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra devlet başkanı yardımcısı, 32 Senato üyesi ve 190 Temsilciler Meclisi üyesini belirlemek için tercihte bulunacak.

Anketlere göre, seçim yarışı mevcut Devlet Başkanı ve Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Luis Abinader, Halk Gücü (FP) adayı eski Devlet Başkanı Leonel Fernandez ve Dominik Kurtuluş Partisi'nin (PLD) adayı mevcut Santiago Belediye Başkanı Abel Martinez arasında geçecek.

Ülkedeki seçim sistemine göre adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemezse en çok oy olan 2 aday 30 Haziran'da bir kez daha yarışacak.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki seçimleri takip etmek üzere başta Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) olmak üzere 30 ülkeden gözlemciler de hazır bulunacak.

Seçim güvenliğinin sağlanması için 50 bini asker toplam 200 bin güvenlik gücü görevlendirildi.

Kaynak: AA

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