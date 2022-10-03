Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek - Son Dakika
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Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek

03.10.2022 10:49
Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, "Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, "Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek. Megali İdea bir Türk değil, Yunan tezidir. Enosis Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs Adası'nı tek parça olarak uluslararası platformlarda gösterip Yunanistan ile birleştirme ülküsü de Türkiye'ye ait değildir" dedi.

Dr. Olçar, "1914, 1923, 1947 Anlaşmalarına rağmen GAS'de (Gayri Askeri Statü) olan adaları iş birlikçin ABD ile silahlandıran da Türkiye olmamıştır. Uluslararası sözleşmelere rağmen ve Adalar Denizi'nin (Ege) özel durumunu dikkate almaksızın karasularını 12 mile çıkarma gayreti Yunanistan'ın beyhude de olsa çabalarıdır. Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), Arama Kurtarma Bölgesi, Egemenliği Belli Olmayan Adacık ve Kayalıkları iskana açıp asker yerleştiren de Yunan hükümetleridir. Ayrıca NATO üyesi olmana rağmen diğer iki NATO üyesi ülke ile (ABD ve Fransa) diğer NATO üyesi bir ülke (Türkiye) 'zararına' ittifak kurup hasmane niyet, düşmanca harekat/tatbikat ve sivil gemiler dahil tacizlerde bulunan liderliğini yaptığın hükümettir" diye konuştu.

Türkiye'nin tüm yaşananlara karşılık itidalle konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Beykent Üniversitesi'nden Öğr. Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Türkiye, istikşafi görüşmeler düzenleyip ikili sorunları müzakere ve diplomasi yöntemleri ile masada hakkaniyetle çözümlemeye çalışıyor.  Uluslararası anlaşmalara, normlara ve geleneklere sadık kalarak "ahde vefa" ilkesini sonuna kadar uygulamaktadır. Neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul eden Yunan hükümetinin yakın ve orta vadede başına gelebilecekleri tarihsel süreçte hatırlatmaktadır. Bu yapılanlar karşısında bile hala masada çözüm esastır, ancak "sert güç" planları sürekli güncellenmektedir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD'nin manda rejimini kabul edecek - Son Dakika

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