Türk Günü Yürüyüşü: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Günü Yürüyüşü: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk Günü Yürüyüşü: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
17.05.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'taki 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj göndererek, etkinliğin Türk toplumunun güçlü aidiyet ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, New York'ta düzenlenen geleneksel 43. Türk Günü Yürüyüşü etkinliğine video mesajı gönderdi.

İletişim Başkanı Duran, mesajında, Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan coşkunun yalnızca bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesi olduğunu belirtti

Türk-Amerikan toplumunun 80 yılı aşkın geçmişiyle ABD'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Sizler, bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla, Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyalogun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her alanda gösterdiği gelişimle bölgesel ve küresel ölçekte ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, işbirliklerine önem veren ülkemiz, yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür. Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür."

Duran, organizasyona emek veren kurum ve kuruluşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Günü Yürüyüşü: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:58:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Günü Yürüyüşü: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.