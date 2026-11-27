Musa KESKİN/GÜMÜŞOVA (Düzce), – DÜZCE'de AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte partililer tarafından hatıra ormanına fidanlar dikildi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nca 'Geçmişimize Vefa, Geleceğe Yeşil Bir Miras' sloganıyla düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile partililer katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Düzce'nin yeşili ve ormanlık alanlarıyla öne çıktığını belirterek, daha önce yangından etkilenen Yeşilyayla bölgesinde 26 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini hatırlattı. Etkinliğin yapıldığı alanda ise 25'inci yıl hatıra ormanı kapsamında bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu ve yeni fidanlar eklemek üzere bir araya geldiklerini belirten Ayan şöyle konuştu:

"Tüm teşkilatımızdaki büyüklerimizin, teşkilat başkanlarımızın, milletvekillerimizin, il ve ilçe kadın ile gençlik kollarımızın adına yaptığımız bir etkinlikteyiz. Hepsinin adına yaşatacağımız bir ormanımız olacak. Bugün aramızda olmayan ancak çok emeği bulunan teşkilat mensuplarımızın, milletvekillerimizin, gazetecilerimizin ve şehitlerimizin de adı bu hatıra ormanında yaşayacak. Bu yönüyle ayrıca kıymetli. Biz 25'inci yılımızı kutlarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 25 yılımızı 25 milyon ağaçlandırmayla kutlayalım dedik. Bunun başlangıcını bugün Düzce'de yapmış olduk. Bu çalışmaları yaparken bir hedefimiz daha vardı; terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi büyüteceğiz. Türkiye'nin tüm renklerinin temsil edildiği, kardeşlik ve dostlukla yaşayan bir şehir olan Düzce'de bunu yapıyor olmak bizim için ayrı bir değer taşıyor."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından alana fidan dikimi gerçekleştirildi.