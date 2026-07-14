Açıkkapı: 15 Temmuz'da millet tarihi değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Açıkkapı: 15 Temmuz'da millet tarihi değiştirdi

Açıkkapı: 15 Temmuz\'da millet tarihi değiştirdi
14.07.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin iradesine sahip çıkarak tarihi değiştirdiğini belirtti. Ayrıca Ahbap Derneği soruşturmasında yargıya güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türk milletinin tarihi değiştirdiğini söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde imanla ihanetin, cesaretle korkaklığın, millet iradesi ile vesayet zihniyetinin karşı karşıya geldiğini belirtti.

Türk milletinin iradesine sahip çıktığını vurgulayan Açıkkapı, 15 Temmuz'da milletin sadece tarih yazmadığını, tarihi değiştirdiğini ifade etti.

AK Parti'li Açıkkapı, darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatarak, hainlerin Türk milletine diz çöktürmeyi hedeflediğini kaydetti.

Türk milletinin hiçbir zaman vesayete teslim olmadığının altını çizen Açıkkapı, FETÖ'nün ihanet şebekesi olduğuna işaret etti.

Darbe girişiminde Türkiye'nin işgal edilmek istendiğini dile getiren Açıkkapı, milletin, FETÖ'nün tüm tuzaklarını bozduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında millete yaptığı çağrıyı anımsatan Açıkkapı, bu çağrının ardından vatandaşların hiçbir tereddüt göstermeden meydanlara gittiğini aktardı.

Açıkkapı, "O gece, camiler yalnızca ibadet mekanı olmadı, milletin karargahı oldu, minareler istiklal kulelerine dönüştü. O gece, bir tarafta tanklar vardı, diğer tarafta milletin tekbirleri vardı. Sonunda kazanan iman ve millet oldu. O gece, Gazi Meclis bombalandı. İstiklal Harbi'ni yöneten Meclis, hainlerin hedefi oldu. Ancak milletvekilleri o gece Meclis'i terk etmedi. Bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bizler özgürce konuşabiliyorsak şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuzdandır." diye konuştu.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmayı hatırlatan Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük mücadele verildiğini söyledi.

Açıkkapı, Türkiye'nin, depremlerin ardından kurumlarıyla mücadele yürüttüğünü, gayret gösterdiğini kimsenin inkar edemeyeceğini vurguladı.

Depremler sonrasında bazı çevrelerin devleti hedef aldığını, AFAD'ın günlerce linç edildiğini, Türk Kızılayın itibarsızlaştırıldığını aktaran Açıkkapı, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararlarının verildiğini anımsattı. Mali işlemlere ve bağışların kullanımına yönelik bazı iddiaların bulunduğunu aktaran Açıkkapı, şunları kaydetti:

"İddiaların doğru olup olmadığına bağımsız yargı tarafından karar verilecektir. Dün en küçük iddiada devletin kurumlarını peşinen mahkum edenler, bugün neden susmaktadır? Dün AFAD'a, Kızılay'a ağır ithamlar yöneltenler bugün neden 'Yargıyı bekleyelim' demeye başladılar. Şeffaflık ilkesi sadece devlet kurumları için mi geçerlidir? Bizim durduğumuz yer bellidir. İddia kime yönelik olursa olsun, bu iddia araştırılsın, araştırılmalıdır. Suç varsa hesabı sorulsun, sorulmalıdır."

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Yerel Haberler, Milletvekili, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, AK Parti, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıkkapı: 15 Temmuz'da millet tarihi değiştirdi - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:13:48. #7.12#
SON DAKİKA: Açıkkapı: 15 Temmuz'da millet tarihi değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.