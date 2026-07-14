Açıkkapı: 15 Temmuz\'da millet tarihi değiştirdi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türk milletinin tarihi değiştirdiğini söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde imanla ihanetin, cesaretle korkaklığın, millet iradesi ile vesayet zihniyetinin karşı karşıya geldiğini belirtti.

Türk milletinin iradesine sahip çıktığını vurgulayan Açıkkapı, 15 Temmuz'da milletin sadece tarih yazmadığını, tarihi değiştirdiğini ifade etti.

AK Parti'li Açıkkapı, darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatarak, hainlerin Türk milletine diz çöktürmeyi hedeflediğini kaydetti.

Türk milletinin hiçbir zaman vesayete teslim olmadığının altını çizen Açıkkapı, FETÖ'nün ihanet şebekesi olduğuna işaret etti.

Darbe girişiminde Türkiye'nin işgal edilmek istendiğini dile getiren Açıkkapı, milletin, FETÖ'nün tüm tuzaklarını bozduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında millete yaptığı çağrıyı anımsatan Açıkkapı, bu çağrının ardından vatandaşların hiçbir tereddüt göstermeden meydanlara gittiğini aktardı.

Açıkkapı, "O gece, camiler yalnızca ibadet mekanı olmadı, milletin karargahı oldu, minareler istiklal kulelerine dönüştü. O gece, bir tarafta tanklar vardı, diğer tarafta milletin tekbirleri vardı. Sonunda kazanan iman ve millet oldu. O gece, Gazi Meclis bombalandı. İstiklal Harbi'ni yöneten Meclis, hainlerin hedefi oldu. Ancak milletvekilleri o gece Meclis'i terk etmedi. Bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bizler özgürce konuşabiliyorsak şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuzdandır." diye konuştu.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmayı hatırlatan Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük mücadele verildiğini söyledi.

Açıkkapı, Türkiye'nin, depremlerin ardından kurumlarıyla mücadele yürüttüğünü, gayret gösterdiğini kimsenin inkar edemeyeceğini vurguladı.

Depremler sonrasında bazı çevrelerin devleti hedef aldığını, AFAD'ın günlerce linç edildiğini, Türk Kızılayın itibarsızlaştırıldığını aktaran Açıkkapı, Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararlarının verildiğini anımsattı. Mali işlemlere ve bağışların kullanımına yönelik bazı iddiaların bulunduğunu aktaran Açıkkapı, şunları kaydetti:

"İddiaların doğru olup olmadığına bağımsız yargı tarafından karar verilecektir. Dün en küçük iddiada devletin kurumlarını peşinen mahkum edenler, bugün neden susmaktadır? Dün AFAD'a, Kızılay'a ağır ithamlar yöneltenler bugün neden 'Yargıyı bekleyelim' demeye başladılar. Şeffaflık ilkesi sadece devlet kurumları için mi geçerlidir? Bizim durduğumuz yer bellidir. İddia kime yönelik olursa olsun, bu iddia araştırılsın, araştırılmalıdır. Suç varsa hesabı sorulsun, sorulmalıdır."