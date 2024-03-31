Elazığ\'da oy kullanma işlemleri sona erdi, oylar sayılmaya başlandı

Politika

Elazığ'da oy kullanma işlemleri 16.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Biri bağımsız olmak üzere toplamda 21 adayın yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı.

Saatin 16.00'ı göstermesiyle birlikte de sandıklar kapandı. Ardından görevliler tarafından oy sayım işlemine geçildi. - ELAZIĞ