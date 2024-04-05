Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut İkinci Dönem İçin Mazbatasını Aldı

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ikinci dönem için mazbatasını aldı.
31 Mart 2024 yerel seçiminde oyların yüzde 53'ünü alan Başkan Ramazan Yakut, Eleşkirt Seçim Kurulu Başkanı Muhide Öz'ün elinden mazbatasını alarak 2024-2029 dönemi belediye başkalığına resmen başladı.
Başkan Yakut yaptığı açıklamada, "İlk dönemde büyük bir aşkla işe başladık. Bu beş yıllık dönemde büyük tecrübeler kazandık, vatandaş ilçe tarihinde daha önce görülmemiş bir oyla omuzlarımıza çok büyük bir sorumluluk yükledi Allah'ın izniyle ustalık dönemimizde bunun üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi bölgemizin en cazibeli ilçesi haline getireceğiz. Bu dönemde çok daha fazla hizmeti ilçemize kazandıracağız. Eleşkirt halkının verdiği bu destekle Bakanlıklar nezdinde elimiz daha da güçlendi. Ben bu saatten sonra bütün Eleşkirt'in belediye başkanıyım. Biz hizmetimizle beraber gönülleri de kazanmaya geldik" dedi. - AĞRI
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını aldı. Kaya, Trabzonlu hemşehrilerine teşekkür ederek, Trabzon'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.
İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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