Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut İkinci Dönem İçin Mazbatasını Aldı

Politika

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, ikinci dönem için mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 yerel seçiminde oyların yüzde 53'ünü alan Başkan Ramazan Yakut, Eleşkirt Seçim Kurulu Başkanı Muhide Öz'ün elinden mazbatasını alarak 2024-2029 dönemi belediye başkalığına resmen başladı.

Başkan Yakut yaptığı açıklamada, "İlk dönemde büyük bir aşkla işe başladık. Bu beş yıllık dönemde büyük tecrübeler kazandık, vatandaş ilçe tarihinde daha önce görülmemiş bir oyla omuzlarımıza çok büyük bir sorumluluk yükledi Allah'ın izniyle ustalık dönemimizde bunun üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi bölgemizin en cazibeli ilçesi haline getireceğiz. Bu dönemde çok daha fazla hizmeti ilçemize kazandıracağız. Eleşkirt halkının verdiği bu destekle Bakanlıklar nezdinde elimiz daha da güçlendi. Ben bu saatten sonra bütün Eleşkirt'in belediye başkanıyım. Biz hizmetimizle beraber gönülleri de kazanmaya geldik" dedi. - AĞRI