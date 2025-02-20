Emeklilere Bayram İkramiyesi Talepleri

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin asgari ücret ya da en azından bir emekli maaşı kadar olması gerekir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli maaşının emeklilerin ihtiyaçlarını gidermediğini söyledi.

Bu yıl için öngörülen enflasyon artışına değinen Demir, "Bu konuda bir yasal düzenleme yapılarak emekli maaşları artırılabilir. Onların insanca bir yaşama kavuşturulabilmeleri için daha makul bir rakama yükseltilebilir." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'na işaret eden Demir, "Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin asgari ücret ya da en azından bir emekli maaşı kadar olması gerekir. Bize göre emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olması gerekir. Bu anlamda geç değil, bir adım atılabilir." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR'lı Demir, asgari ücrete yapılan artışların da enflasyon karşısında erdiğini söyleyerek, "İkinci 6 ayda asgari ücrete zam yapılmayacağı ifade edilmişti. Bu kararın gözden geçirilmesi gerekir." dedi.

Demir, büyükşehirlerde su faturalarının doğal gaz ve elektrik faturalarıyla yarışır duruma geldiğini, suyun insani bir ihtiyaç olduğunu belirterek, su faturalarındaki tarifelerin gözden geçirilmesini istedi.

Ailenin kadının korunduğu yer olduğunu dile getiren Demir, "Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur, önlenmesi gerekiyor. Ailenin, kadının şiddet gördüğü bir mecra olarak lanse edilmesini de kınıyoruz. Aile, kadının korunduğu bir yerdir. 6284 Sayılı Kanun'da yer alan muğlak ve çerçevesi belli olmayan şiddet tanımından da vazgeçmemiz gerekiyor. Daha net ve şeffaf bir tanım ortaya konulmalıdır." diye konuştu.