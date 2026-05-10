Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
