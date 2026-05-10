Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe'de ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe'de ağırladı

Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde\'yi Dolmabahçe\'de ağırladı
10.05.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi, Özgür Masur'un imzasını taşıyan "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri inceledi - Emine Erdoğan: - "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.

Emine Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nun girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, daha sonra Kraliçe Mathilde'yle Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi.

Erdoğan ve Mathilde, Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel sanatsal zenginliğini dokuma tezgahı üzerinden yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyerek, bilgi aldı.

Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye, Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak bir haftada yapılan hanımeli, kasımpatı ile lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti.

Emine Erdoğan ile Mathilde, Dolmabahçe Sarayı'nda Özgür Masur'un imzasını taşıyan, "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri de inceledi.

Anadolu'daki kadın enstitülerinde yürütülen 3 yıllık araştırma sürecinin ardından hazırlanan 100 parçalık koleksiyonda, Anadolu'nun kendine özgü üretim teknikleri ve kumaşları modern tasarımlarla yeniden yorumlanırken söz konusu kıyafetler Emine Erdoğan ile Mathilde'nin beğenisine sunuldu.

Sosyal medya paylaşımı

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, İstanbul, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe'de ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe'de ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.