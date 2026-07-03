En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini de içeren Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu.

30 maddeden oluşan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifle memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Teklifle sinema destekleri yalnızca genel bütçe ödeneklerine bağımlı kalmaksızın döner sermaye imkanlarıyla sürekli, hızlı ve sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşturularak, Türk sinemasının ulusal ve uluslararası kalitesi artırılıyor. Bakanlığa yapılacak başvurulardan tahsil edilecek hizmet bedelleri ile şartlı erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için kesilecek yüzde 2'lik payların doğrudan Bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilmesi yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez tekrarı vb.) doğrudan kanun metnine işlenerek, yasal çerçeveye kavuşturuluyor.

Havacılık Kanunu'nda değişiklik yapılarak, mevcut metinde sadece arama-kurtarma ekipleriyle sınırlı olan hüküm, kazaya uğramış, tehlike içinde veya "zor durumda kalan" (uçak kaçırma, bomba ihbarı vb.) hava araçlarına, uçuş ekiplerine ve yolculara gerekli tüm acil yardım hizmetlerinin eksiksiz sunulmasını içerecek şekilde genişletilecek.

Teklifle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen, kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan ve 2026 yılı sonunda bitecek olan sigortalı başı teşvik programlarının süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 TL (aylık yaklaşık 3 bin 500 TL) prim desteği mahsup yoluyla sağlanacak.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin TL olarak öngörülen en düşük aylık ödeme tutarının 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor.

Sayıştay savcıları kadrolarının atanma nitelikleri kanun düzeyinde somutlaştırılıyor. Buna göre ilgili 4 yıllık fakültelerden mezun olmak ve yükseköğrenim sonrasında mali, iktisadi veya hukuki alanlarda kamu görevlisi olarak en az 10 yıl çalışmış olma kıdem şartı getiriliyor.

Mahalli idarelerin genel aydınlatma (sokak lambaları vb.) enerji tüketim bedellerine merkezi yönetim bütçesinden sağlanan desteğin süresi 31/12/2030 tarihine kadar uzatılıyor. Ancak genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesinti oranları, kamu maliyesindeki yükü dengelemek adına büyükşehirler ve il özel idareleri için yüzde 10'dan yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 5'ten yüzde 15'e yükseltiliyor.

Teklifle PTT personelinin tamamen "idari hizmet sözleşmesi" ile istihdam edilmesi kuralı getiriliyor. - ANKARA