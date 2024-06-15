Politika

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çocuklara karne hediyelerini tiyatro oyunu ile verdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alan çocuklar için düzenlenen tiyatro oyununda çocuklarla buluştu. Tiyatro Heves tarafından sahnelenen Eyvah Fabllar Karıştı adlı oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 2 seans olarak Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çocuklara karne hediyesi olarak programı organize ettiklerini ifade ederek, "Karnelerini alıp o tatlı heyecanla salonumuzu dolduran çocuklarımızla beraber Tiyatro Heves tarafından sahnelenen oyunu izledik. Karne hediyelerini vermek için organize ettiğimiz tiyatro oyununu ilgiyle takip eden, yüzlerinde tebessümle Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezimizden ayrılan kıymetli çocuklarımıza, oyunu sahneleyen Tiyatro Heves ekibimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerine iyi tatiller, iyi bayramlar diliyorum" dedi. - TOKAT