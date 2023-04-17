Erbakan'dan anket değerlendirmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var, seçimi birinci turda kazanacaktır - Son Dakika
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Erbakan'dan anket değerlendirmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var, seçimi birinci turda kazanacaktır

17.04.2023 11:06

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, "Sahadaki gözlemlerim ve anketlerin de ortaya koyduğu gerçek Cumhur İttifakı'nın önde olduğuna yönelik. Bunda Yeniden Refah Partisi'nin de sinerjisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var. Muharrem İnce'nin İYİ Parti ve CHP'den oyları süpürmesi 7'li masayı zayıflattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci turda seçimi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Saadet Partisi'nin 6'lı masada yer almasına tepki gösteren Erbakan, ''Saadet'in CHP listesinde olmasının amacı sandıktan kaçmak. Çünkü Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi hepsini toplarsanız neredeyse bir puan etmiyor. En azından 5 sene daha oy oranımız ortaya çıkmasın. Boyumuzun ölçüsü ortaya çıkmasın diye CHP listesine gizlenerek seçimlere giriyorlar'' ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİN YIPRATILMASI İÇİN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLDÜ"

Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı; "Burada Yeniden Refah Partisi'nin de yıpratılması noktasında bir algı operasyonu yürütüldü. İttifaka tepki olarak istifa olmaz. İlk birkaç gün içerisinde bunlar olması gerekir. İttifak kararımızdan neredeyse bir ay sonra olan açıklamaları sanki ittifaka karşıymış gibi göstermeye çalıştılar. 81 ilimiz MYK üyelerimiz büyük birlik ve beraberlik içerisinde ittifak kararını da destekliyorlar. Parti disiplinine uygun bir şekilde tamamen birlik beraberlik içerisinde çalışmayı yürütüyoruz. Karşı bloğun ve sol görüşlü internet haber sitelerinin çarpıtmaları son derece yanlış.

"ERBAKAN HOCA'NIN YAPTIĞI KOALİSYONLA KIYASLAMAK SON DERECE YANLIŞ"

Bir defa Erbakan Hoca'nın yaptığı koalisyonla bu ittifakı karşılaştırmak son derece yanlış. Erbakan hocamız ittifak olmak için elinden geleni yapmış. CHP zihniyeti iktidar olmasın diye seçim gününe kadar mücadele etmiş. Profesyonel bir şekilde koalisyon yapılmış. Koaliasyonda parti programlarını uygulamış. Buradaki durum tam tersine CHP zihniyetinin iktidara taşınmasına destek olmak. Saadet Partisi Necmettin Erbakan'ın ismini kullanmaya devam ediyor. İçinde bulunduğunuz ittifakın söylemlerine bakın. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyen 7'li masa.

"6284 KONUSU MAKSATLI OLARAK ÇARPITILDI"

6284 konusunu maksatlı olarak çarpıttılar. Yeniden Refah Partisi çıkıp kadına şiddeti savunacak böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Siyaseten bir kere bir siyasi parti böyle bir şey savunamaz. 30 milyon kadının oy kullanacağı seçime giriyor. Dışarıdan ithal edilmiş orada dahil bir hanımın şikayeti üzerine eşini uzaklaştırma kararını hakim veriyor ama hanıma deniyor ki 1 hafta içinde şikayetini delillendir. Bu gibi şiddet konularında cezaların artırılması, cezaların indirilmesinin ortadan kaldırılması lazım. Cezalar daha ağır ve caydırıcı olacak. Cinayetin cezası mutlaka idam olacak. Eğitimin çok büyük önemi var. Ahiret odaklı, Allah korkusu olan nesillerin yetiştirilmesi. Uyuşturucuyla ve alkolle mücadele edilmesi. Batıdan ithal ediyorsunuz, delil sunma şartını kaldırıyorsunuz. Bizim buradaki derdimiz kadını korumak çok önemli aileyi de koruyalım. Çocukları da babayı da kadını da koruyalım. Bu şiddet olaylarında iyi hal indirimlerin ortadan kaldırılması cinayet noktasında idam cezasının getirilmesi bizim her zaman söylediğimiz konular.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SON BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE YÜKSELİŞİ VAR"

Anketlerle ilgili soruya cevap veren Erbakan, '' Sahadaki gözlemlerim ve anketlerin de ortaya koyduğu gerçek Cumhur İttifakı'nın önde olduğuna yönelik. Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasının da etkisi var. Son birkaç ay içerisinde bir toparlanma var. Bunda Yeniden Refah Partisi'nin de sinerjisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var. Bunu anketlerde görüyoruz. Şunu da söyleleyim; 7'li masada da düşüş var. Muharrem İnce'nin İYİ Parti ve CHP'den oyları süpürmesi 7'li masayı zayıflattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci turda seçimi kazanacaktır'' ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • serdar sarıer: tamam başka sipariş varmı fati bey Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Rahmetli babanda hayali rakamları çok öne çıkarırdı. Ne diyelim.. şimdi!!... He tamam buldum... şıp demiş babasının burnundan düşmüş:)))) Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız.'

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Son Dakika Politika Erbakan'dan anket değerlendirmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var, seçimi birinci turda kazanacaktır - Son Dakika


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