Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal - Son Dakika
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Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal

29.05.2022 18:57

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törenler kapsamında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine. Aynen senin geçmişinde olanlar gibi, Menderes için diyorlardı ya uçaklar dolusu altın, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını şimdi Bay Kemal kullanıyor. Bu yalanların tutmayacak.250 bin lira yargıdan aldık. Bunları o iftira atılan vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa hayrı olsun."

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Politika Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal - Son Dakika
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