Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP'yi eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP\'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirerek, değişimin CHP'de siyasi tükenmişliğe çare olmadığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılda birçok sorununu çözdüğünü ve birçok alanda tarih yazdığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yeni genel başkanının hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

05.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programını bugün gerçekleşen Sivas mitingiyle sürdürdü.

Sivas tarihi kent meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin için destek istedi. Erdoğan konuşmasına meydanda gençler tarafından açılan pankartları okuyarak başladı. Erdoğan'ın konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak değişimin CHP'de ki siyasi tükenmişliği çare olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda bir çok sorununu çözdü eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara. Savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin, 921 ilçemizi tüm ücrasına kadar adeta tüm köylerimizin çehresini değiştirdik. Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı terle buluşturduk. Saymaya kalksak saatlerce sürecek yenilik ve reformu ülkemize kazandırdık. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını bir türlü yükseltemedik. Bu partilerde zaman içerisinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta ana muhalefet partisi koltuğunda oturan genel başkanda değişti. Fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha karşılaştık. Devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Çorum'u Konya'yı ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi bir çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 3 kez ne yaptı bay bay bay Kemal. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takıp etmediğimiz için çapı, kalibresi, pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil inanın bizleri de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını bizde beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenlerde tahmin etmiyordu" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP'yi eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı
    16:42 Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı

    Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya'da açılış programına katıldı
    16:41 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya'da açılış programına katıldı

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.

  • AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde
    16:37 AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka Esnaf Ziyaretinde

    AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.

  • CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, 107 projesini tanıttı
    16:35 CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, 107 projesini tanıttı

    CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Mali Raporu Yayınlandı
    16:32 Ankara Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Mali Raporu Yayınlandı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.

  • Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi
    16:28 Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:57 FETÖ’den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi FETÖ'den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:44:33. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP'yi eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement