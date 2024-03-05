Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP\'yi eleştirdi

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programını bugün gerçekleşen Sivas mitingiyle sürdürdü.

Sivas tarihi kent meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin için destek istedi. Erdoğan konuşmasına meydanda gençler tarafından açılan pankartları okuyarak başladı. Erdoğan'ın konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak değişimin CHP'de ki siyasi tükenmişliği çare olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda bir çok sorununu çözdü eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara. Savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin, 921 ilçemizi tüm ücrasına kadar adeta tüm köylerimizin çehresini değiştirdik. Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı terle buluşturduk. Saymaya kalksak saatlerce sürecek yenilik ve reformu ülkemize kazandırdık. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını bir türlü yükseltemedik. Bu partilerde zaman içerisinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta ana muhalefet partisi koltuğunda oturan genel başkanda değişti. Fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha karşılaştık. Devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Çorum'u Konya'yı ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi bir çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 3 kez ne yaptı bay bay bay Kemal. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takıp etmediğimiz için çapı, kalibresi, pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil inanın bizleri de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını bizde beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenlerde tahmin etmiyordu" dedi. - SİVAS