Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde CHP\'yi eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programını bugün gerçekleşen Sivas mitingiyle sürdürdü.
Sivas tarihi kent meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin için destek istedi. Erdoğan konuşmasına meydanda gençler tarafından açılan pankartları okuyarak başladı. Erdoğan'ın konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak değişimin CHP'de ki siyasi tükenmişliği çare olmadığını ifade etti. Erdoğan, "Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda bir çok sorununu çözdü eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara. Savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin, 921 ilçemizi tüm ücrasına kadar adeta tüm köylerimizin çehresini değiştirdik. Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı terle buluşturduk. Saymaya kalksak saatlerce sürecek yenilik ve reformu ülkemize kazandırdık. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını bir türlü yükseltemedik. Bu partilerde zaman içerisinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta ana muhalefet partisi koltuğunda oturan genel başkanda değişti. Fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha karşılaştık. Devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Çorum'u Konya'yı ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi bir çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 3 kez ne yaptı bay bay bay Kemal. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takıp etmediğimiz için çapı, kalibresi, pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil inanın bizleri de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını bizde beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu kadar yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenlerde tahmin etmiyordu" dedi. - SİVAS
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.
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