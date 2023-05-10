Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime tam 3 gün kala dikkat çeken bir mesaj geldi.
Twitter hesabından seçimlerle ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır mücadele ettikleri kirli senaryoları da madde madde sıraladı.
İşte Erdoğan'ın paylaşımı; "Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik. İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar;
Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.
Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, "Anadolu İrfanına" güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz."
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan seçim paylaşımı! 21 yıldır mücadele ettikleri senaryoları anlattı - Son Dakika